Discarica abusiva nel proprio fondo, denunciati tre fratelli

Redazione di

26/08/2022

I carabinieri di Pachino hanno denunciato in Procura tre fratelli, pachinesi, che avevano realizzato una discarica abusiva per rifiuti speciali in un terreno di loro proprietà di circa 250 mq.

Nessuna iscrizione, autorizzazione o comunicazione era stata effettuata alle Autorità competenti e per questo è scattato il deferimento alla magistratura.

“L’attenzione dei Carabinieri sulla delicatissima e attuale tematica ambientale si conferma quotidiana e

altri servizi verranno effettuati nelle prossime settimane su tutto il territorio della Compagnia” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri.