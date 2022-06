indagine dei carabinieri di siracusa

Si trovava ai domiciliari un uomo di 32 anni, Christian Spicuglia, ma usciva di casa utilizzando dei falsi certificati medici. Se ne sono accorti i carabinieri che hanno chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Siracusa l’aggravamento della misura cautelare. E così, il 32enne, indagato per tentato omicidio, porto abusivo di armi e spaccio di droga, è stato condotto in carcere, nel penitenziario di Cavadonna, a Siracusa.

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale, l’uomo, che vive a Belvedere, frazione a nord della città, era stato arrestato il mese scorso per evasione. In particolare, era stato sorpreso davanti ad un bar e si sarebbe giustificato dicendo di essere uscito per effettuare delle visite mediche.

Una scusa che ha insospettito i militari che, a distanza di poco tempo, hanno accertato che la gran parte dei certificati consegnati dall’uomo in caserma sarebbero stati falsi. Il 32enne non si sarebbe recato dal medico ma avrebbe fotocopiato precedenti certificati, “cambiava la data e approfittava per curare i suoi affari personali” spiegano dal comando dei carabinieri di Siracusa.