Emergenza Covid19

Sarebbe risultata positiva al Covid19 un’anziana ospite in una clinica privata di Siracusa, per cui la direzione della struttura ha deciso di sottoporre ai tamponi il personale sanitario. Sono state avviate tutte le procedure di sicurezza per ricostruire i contatti della pensionata, tra familiari, amici, ed altri pazienti ma secondo fonti sindacali non ci sarebbero conferme su una promiscuità tra i parenti dell’anziana e gli utenti ricoverati nel locale.

In ogni caso, si attende l’esito dei test sul personale della clinica, che toglierebbe molti dubbi e soprattutto le apprensioni sullo stato di salute. Nei giorni scorsi, il contagio aveva interessato un’altra struttura privata, Villa Salus, in contrada Spalla, nel territorio di Melilli, ma a due passi da Siracusa. Qui il virus ha coinvolto sei operatori sanitari, come, peraltro, denunciato dalla Cisl. Frattanto, a Siracusa si è registrato un caso di un anziano morto di Covid19 in una casa di riposo ma dopo essere stato dimesso dal reparto di Geriatria dell’ospedale Umberto I, di recente chiuso per sanificazione insieme ad altri due reparti e con il personale messo in quarantena. Nelle settimane scorse, un’anziana, ospite di una casa di riposo di Canicattini Bagni, è risultata positiva ma anch’essa proveniva dal reparto di Geriatria. La stessa pensionata potrebbe aver contagiato altri 10 ospiti della struttura privata e 3 operatori.