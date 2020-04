Arrestato anche un 23enne che spacciava ai domiciliari

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Siracusa dopo essere stato sorpreso a compiere un viaggio da Priolo a Siracusa per spacciare marijuana. Sono stati gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in predisposti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e nei controlli per il rispetto del contenimento sanitario, a denunciare B.F., di 30 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Il giovane è stato fermato fermato dagli agenti in un controllo stradale e non ha saputo spiegare il motivo per cui si trovasse lontano dalla propria casa in quel momento. È scattata anche la perquisizione dell’auto che ha permesso di scoprire e sequestrare 30 dosi di marijuana. Per il 30enne è arrivata anche una denuncia per aver violato le norme sul contenimento sanitario.

A Priolo gli agenti del Commissariato hanno arrestato, per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di munizionamento, Augusto Gattuso, di 23 anni. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari ma è stato trovato in casa con 15 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e la pesatura della droga e 240 euro. Tra il materiale sequestrato, gli agenti hanno anche trovato tre cartucce marca Fiocchi, calibro 22. I poliziotti hanno anche denunciato per favoreggiamento personale altri due uomini di 23 e 27 anni, che avevano acquistato la droga da Gattuso.