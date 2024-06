le ricerche sono in corso a siracusa

Sono ore d’ansia per una famiglia siracusana per la scomparsa di una parente. Da ieri, non ci sono più notizie di Angela Mangano, 65 anni, siracusana, che, stando alle informazioni raccolte dagli agenti di polizia, si è allontanata dalla sua abitazione a bordo di una Toyota Yaris di colore bianco.

I parenti hanno provato a rintracciarla chiamando al numero di telefonino della donna ma risulta staccato. A quel punto, temendo per la sua incolumità, si sono rivolti alle forze dell’ordine e così è scattato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, a cui stanno partecipando le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed il personale della Protezione civile.