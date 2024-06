È stata ritrovata Jessica Lo Cascio, la trentenne scomparsa martedì scorso a Palermo. La polizia l’ha avvicinata in via del Granatiere e la donna era in stato confusionale. È stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia per accertamenti. I familiari, nei giorni scorsi, non riuscendo a comunicare con lei, avevano allertato le forze dell’ordine e pubblicato appelli via social. Non è ancora chiaro il motivo per il quale Jessica, mamma di due bambini, si fosse allontanata facendo perdere le tracce. Di certo c’è solo che nei giorni scorsi era stata sfrattata da casa.

Il ritrovamento di Irene

È stata ritrovata e sta bene Irene, la 16enne scomparsa lo scorso 27 maggio da Misterbianco. A darne notizia è stata la trasmissione “Chi l’ha Visto?”, a cui la mamma della ragazza si era rivolta per ritrovare la figlia. “È stata ritrovata, sta bene, la ragazza di nome Irene che si era allontanata in pigiama dalla provincia di Catania il 27 maggio. Lo comunica la madre, che aveva lanciato un appello in diretta con Federica Sciarelli nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” e ringrazia tutti”, si legge sul profilo X della trasmissione di Raitre.

La scomparsa di Irene

La giovane si era allontanata da casa intorno alle 12.30 di lunedì 27 maggio, durante un momento di assenza dei parenti. Da quel momento di lei nessuna notizia: il suo telefono risultava spento e non c’era modo di potersi mettere in contatto con lei. I familiari hanno allertato le forze dell’ordine e la madre ha lanciato un appello alla trasmissione televisiva di Federica Sciarelli.

Lieto fine per Giulia

Lieto fine per Giulia Duro, scomparsa a Palermo tre giorni fa e ritrovata dopo lunghe ore d’ansia e di apprensione per i familiari. La 19enne è stata ritrovata sana e salva grazie agli appelli, alle condivisioni ed alla ricerca. Della giovane non si avevano più notizie da quasi due giorni. La ragazza è stata ritrovata. A darne notizia un familiare che sui social ringrazia tutti coloro che hanno dato una mano a cercare Giulia e tranquillizza sulle condizioni della 19enne: “Ragazzi, Giulia è stata ritrovata dai carabinieri – scrive – . Grazie a tutti per quello che avete fatto. Siete unici. Grazie a Dio sta bene”.