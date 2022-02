si sono intrufolati nella notte

Gli agenti di polizia hanno arrestato due presunti ladri, originari dell’Albania, che stavano per razziare la casa di una donna, ad Augusta. E’ stata la vittima ad accorgersi della presenza dei due giovani, di 29 e 20 anni, un uomo ed una donna, poi arrestati dalle forze dell’ordine.

Il colpo in nottata

Secondo quanto emerge nella ricostruzione della Questura di Siracusa, i due indagati si sono intrufolati nell’appartamento della proprietaria, in contrada Cozzo Filonero, questa notte, intorno all’una. Sarebbe stata svegliata dai rumori e così dopo essere uscita dalla stanza da letto ha intravisto i ladri. A quel punto, molto spaventata anche perché se scoperta avrebbe potuto essere aggredita, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Coppia bloccata

“Il tempestivo intervento di carabinieri e degli agenti della polizia , in servizio al Commissariato di Augusta ha consentito di bloccare i due ladri mentre cercavano di dileguarsi” spiegano dalla Questura di Siracusa. I due, evidentemente, si sarebbero accorti dell’arrivo dei poliziotti e dei militari, per cui avrebbero tentato di scappare ma non ce l’hanno fatta, per cui sono stati bloccati ed arrestati.

Fenomeno dilagante

Quello dei furti è ormai un fenomeno dilagante ed ormai i ladri si intrufolano nei posti più incredibili, tra cui nelle mense per i poveri, come accaduto a Partinico, nel Palermitano. Nello stesso Comune, è stata presa di mira anche una scuola.

Furto alla mensa del povero

Alla mensa del povero, così chiamata perché garantisce pasti ai bisognosi, qualcuno è entrato forzando la porta d’ingresso. All’interno però non ha portato via nulla e non ha messo neanche messo a soqquadro fortunatamente le suppellettili. L’arciprete Salvatore Salvia ha presentato denuncia al commissariato di polizia: “Forse i malintenzionati erano convinti di trovare oggetti di valore – afferma l’alto prelato -. Sono episodi che ci scoraggiano ma noi ripartiremo da domani con la forza di sempre per stare al fianco dei bisognosi”.

.