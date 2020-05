Trovati anche 1.060 euro considerati i guadagni dello spaccio

I Carabinieri della Tenenza di Floridia (SR) hanno arrestato Daniele Marletta, 29 anni.

In particolare, in seguito a una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato 16 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 4 grammi, un involucro contenente 7 grammi di di marijuana e 1.060 euro. In casa anche un bilancino di precisione con vario materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo dopo essere stato portato nei i locali della Tenenza è stato messo ai domiciliari.