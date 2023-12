a solarino

Dramma a Solarino, nel Siracusano, per la scomparsa di una bambina di 8 anni, affetta da disabilità, le cui condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni.

Comunità sconvolta e feste annullate

La vittima si sarebbe ammalata e sarebbe stata trasferita prima all’ospedale di Siracusa per poi essere accompagnata d’urgenza a Catania. In paese, tra i più piccoli del Siracusano, con poco più di 7 mila abitanti, la notizia del decesso ha sconvolto l’intera comunità, al punto che il sindaco, Giuseppe Germano, ha annullato, in segno di vicinanza alla famiglia, gli eventi natalizi previsti per oggi e domani.

Il cordoglio del sindaco

“Il tempo delle lacrime – ha detto il sindaco di Solarino, Giuseppe Germano – per la nostra comunità non è purtroppo terminato. Piangiamo la scomparsa della piccola Giulia strappata alla vita improvvisamente ed inaspettatamente. Per Giulia e per la sua famiglia ho deciso, di comune accordo con la mia Amministrazione, di annullare tutti gli eventi previsti da calendario natalizio di oggi, domani e dopodomani. Ciao Giulia, ciao piccolo angelo”.

Le ultime ore di vita di Giulia

Le ultime ore di vita di Giulia sono state drammatiche perché, secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, la bambina si sarebbe svegliata con del malessere, forse avrebbe avuto la febbre.

La madre si sarebbe allarmata e così avrebbe chiesto aiuto al marito e poi ad un altro parente: le condizioni sarebbe apparse gravi, da qui la decisione di chiedere l’arrivo dell’ambulanza per il trasporto della piccola all’ospedale Umberto I di Siracusa ma i medici hanno preferito il trasferimento a Catania, in un ospedale più attrezzato.

Nel volgere di poche ore, la situazione è diventata drammatica, fino alla morte della bambina avvenuta nella tarda mattinata di ieri.

Le altre tragedie a Solarino nel 2023

Il 2023 è stato un anno drammatico per Solarino che ha pianto per altre due tragiche morti. Nell’ottobre scorso a perdere la vita in circostanze non del tutto chiarite è stato Fabio Vita, 34 anni, morto a seguito di un incidente stradale nel territorio di Ragusa dove si era recato con la sua moto. Il mese scorso è deceduta Chiara Adorno, la studentessa di 19 anni, travolta prima da un scooter e poi da una macchina mentre stava attraversando un tratto della Circonvallazione di Catania.