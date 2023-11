l'incidente sulla circonvallazione di catania

Si terranno domani alle 11,45 nella chiesa Madre di Solarino i funerali di Chiara Adorno, la studentessa universitaria di Solarino, nel Siracusano, travolta prima da uno scooter e poi da una macchina mentre stava attraversando a piedi un tratto della circonvallazione di Catania.

L’autopsia

La Procura di Catania, che ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, ha disposto l’autopsia sul corpo senza vita della giovane ed a conclusione dell’esame autoptico eseguito dal medico legale incaricato dai magistrati, la salma è stata dissequestrata e restituita alla famiglia.

Il dolore della famiglia

Il padre, la madre e la sorella di Chiara sono stretti nel loro dolore e domani saluteranno la 19enne prima della sua tumulazione. La comunità di Solarino, tra le più piccole del Siracusano, è sotto shock per la tragedia che ha colpito questa famiglia: in questo centro, che conta poco più di 7 mila abitanti quasi tutti si conoscono ma non ci sarà il lutto cittadino.

Due tragedie in poche settimane a Solarino

Prima di Chiara Adorno, un altro solarinese è deceduto per un incidente stradale: Fabio Vita, 34 anni, il mese scorso è stato trovato senza vita in prossimità di Noto, vittima di un incidente con la sua moto, presumibilmente autonomo, anche se le modalità non sono state ancora del tutto chiarite.

Due iscritti al registro degli indagati della Procura

La Procura, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale i giovani che erano alla guida di una Fiat Punto e di uno scooter Honda. Determinante potrebbe essere la testimonianza del fidanzato delle 19enne, travolto solo dal ciclomotore, che gli sono costate solo delle contusioni.

I due mezzi e i cellulari dei due indagati sono stati sequestrati e sono stati acquisiti i filmati di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell’incidente.

Le parole del rettore di Catania

“L’intera comunità dell’università di Catania piange la scomparsa di Chiara Adorno, la studentessa al primo anno di Scienze biologiche, investita ieri sera in viale Andrea Doria” ha detto il rettore Francesco Priolo commentando la morte della 19enne.