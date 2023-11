l'incidente sulla circonvallazione

Si chiama Chiara Adorno ed è originaria di Solarino, nel Siracusano, la 19enne morta dopo essere stata travolta prima da uno scooter e poi da una macchina in via Andrea Doria, sulla circonvallazione di Catania. In gravi condizioni un altro pedone, uomo, anch’esso investito in quella porzione di strada.

La famiglia della giovane

La notizia del decesso della ragazza ha scosso la comunità di Solarino dove ci sono i parenti e gli amici della vittima: la famiglia è molto in vista nel piccolo centro del Siracusano, il padre è uno stimato professionista, un altro parente è un ispettore della Polizia municipale di Solarino, tra i primi ad apprendere la notizia del decesso della giovane.

Una brillante studentessa

Secondo alcune prime informazioni, la 19enne era universitaria a Catania ed il suo curriculum scolastico è stato sempre brillante, per cui c’erano fondate speranze che potesse laurearsi ed affermarsi nel lavoro così come nella vita.

Ieri sera, intorno alle 22, la studentessa avrebbe voluto, stando ad alcune prime ricostruzioni, attraversare la strada, fatto sta che quello scooter l’avrebbe centrata in pieno, insieme all’altro pedone. Poi, sarebbe sopraggiunta una macchina, il cui conducente non si sarebbe accorto delle vittime e ad avere la peggio è stata la 19enne, la cui vita si è spezzata nel volgere di qualche istante.

Le indagini sull’accaduto sono affidate alla Polizia Municipale di Catania che dovrà ricostruire l’esatta dinamica e comprendere di chi siano le responsabilità della tragedia che si è consumata di fatto ieri sera prima delle 22.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Catania ha aperto una inchiesta per omicidio stradale: i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro mentre dalle testimonianze dei due conducenti coinvolti nello scontro potrebbe essere più chiara la dinamica del terribile incidente che ha spezzato per sempre i sogni della 19enne.