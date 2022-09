indagine dei carabinieri a floridia, nel siracusano

I carabinieri hanno arrestato un 62enne, Franco Mudanò, residente a Floridia, trovato in possesso di mezzo chilogrammo di marijuana.

Mezzo kg di erba nel capanno

I militari dopo aver perquisito l’abitazione, hanno notato che in giardino vi era un piccolo capanno, usato di solito per la custodia degli attrezzi, chiuso con catenacci e chiavistelli. Dopo averlo perquisito al suo interno è stato rinvenuto un sacco contenente la droga. Il proprietario è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari mentre lo stupefacente è stato sequestrato. Le indagini non sono chiuse, gli inquirenti dovranno accertare se il 62enne fa parte di una rete di spaccio più vasto o se, invece, agiva in autonomia.

Condanne per traffico di droga

Ridotte in Appello le condanne nei confronti degli imputati accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga che vede alla sbarra i presunti esponenti del clan Bronx di Siracusa.

Gli imputati

Queste le sentenze: 12 anni con l’esclusione dell’aggravante di essere stato il promotore del commercio di stupefacenti per Giuseppe Scordino (20 anni in primo grado davanti al gup di Siracusa); 8 anni e 10 mesi per Giuseppe Capodieci, 50 anni (sentenza confermata); 7 anni e 3 mesi per Carmelo Nillo, 34 anni (11 anni e 4 mesi in primo grado); 7 anni e 4 mesi per Francesco Salemi, 52 anni ( 12 anni ed 8 mesi in primo grado); 5 anni per Francesco Capodieci, diventato collaboratore di giustizia. (Il collegio difensivo degli imputati è composto dagli avvocati David Buscemi, Matilde Lipari, Junio Celesti, Antonio Lo Iacono Giorgio D’Angelo).

L’inchiesta

L’inchiesta è il prosieguo dell’operazione Bronx, portata a termine dagli stessi militari nel 2018 (per cui sono arrivate già le sentenze in Appello) e culminata con gli arresti di 18 persone, tra cui Francesco “Cesco” Capodieci.

E proprio il pentito è stato il grande accusatore di Scordino, indicandolo come l’organizzatore dello spaccio ma questa accusa si è sfarinata sia in primo grado, al termine del processo con il rito abbreviato, sia in Appello