l'inchiesta dei carabinieri

I giudici della Corte di Appello di Catania hanno emesso le sentenze nei confronti di 28 imputati accusati, a vario titolo, di far parte di una gang specializzata nel traffico di droga in via Algeri, nella zona nord di Siracusa.

L’inchiesta

Le indagini dei carabinieri e coordinate dai magistrati della Procura distrettuale antimafia, culminarono nel marzo del 2021 con l’emissione di 31 misure cautelari. L’inchiesta permise di svelare come il gruppo avesse realizzato negli edifici di edilizia popolare dei fortini, con cancelli, e sorvegliati da vedette, dove si sarebbe consumato lo spaccio di cocaina, crack, marijuana, hashish ed anfetamine, capace di fruttare circa 25 mila euro al giorno. La banda, secondo quanto emerso nell’inchiesta, avrebbe venduto droga anche in prossimità delle scuole, servendosi di minori. Si scoprì anche che 17 componenti della gang percepivano il reddito di cittadinanza.

L’organizzazione del lavoro

I singoli pusher si sarebbero recati per la rendicontazione dello spaccio in alcuni locali denominati dagli indagati “ufficio” e “magazzino”. Il primo sarebbe stato il luogo dove avvenivano le riunioni del gruppo e la ricezione dello stupefacente da parte dei fornitori, dove si effettuava la cottura della cocaina, dalla quale veniva ricavato il crack, e presso cui si procedeva al confezionamento della sostanza ed alla distribuzione delle dosi agli spacciatori incaricati della vendita al dettaglio. Secondo gli inquirenti le donne si sarebbero ritagliate il ruolo di manager del gruppo, gestendo gli approvvigionamenti di droga ed occupandosi del confezionamento fino alla consegna della sostanza ai pusher. Tra i difensori degli imputati, l’avvocato Junio Celesti.

Le condanne

Antonio Aggraziato, 6 anni di carcere; Francesca Alì, 7 anni e 4 mesi; Gabriele Cacciatore, 5 anni; Giovanni Cacciatore, 8 anni e 8 mesi; Mario Cacciatore, 13 anni ed 8 mesi; Tullio Caia, 5 anni ed 8 mesi; Davide Cassia, 5 anni ed 8 mesi; Lorenzo Cortese, 4 anni e 2 mesi; Sara Lice Cossu, 5 anni ed 8 mesi; Danilo Fortezza, 4 anni ed 8 mesi; Ernesto Fortezza, 7 anni e 10 mesi; Maximiliano Genova, 16 anni; Gaetano Gisana, 4 anni e 2 mesi; Corrado Greco, 6 anni; Giovanni Linares, 7 anni ed 8 mesi; Massimo Linares, 7 anni ed 8 mesi; Damiano Mollica, 4 anni e 6 mesi; Decio Massimiliano Notturno, 4 anni e 8 mesi; Erminia Puglisi, 13 anni ed 8 mesi; Paride Quattrocchi, 2 anni; Jennifer Sano, 2 anni e 10 mesi; Gaetano Scariolo, 4 anni ed 8 mesi; Umberto Torricellini, 7 anni e 4 mesi; Alessio Visicale, 6 anni; Domenico Agati, 4 anni e 4 mesi; Alessio Cappuccio, 9 anni e 6 mesi; Alfredo Gugliotta, 5 anni; Concetta Puglisi, 8 anni e 6 mesi.