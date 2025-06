Un minore è stato arrestato dalla Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Siracusa perché trovato in possesso di 150 grammi di hashish che avrebbe voluto consegnare al padre durante il colloquio.

Minorenne arrestato

Il giovane, come disposto dalla Procura dei minori di Catania, è stato accompagnato in un centro di accoglienza mentre le indagini non sono ancora chiuse. Come raccontato dal segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, l’episodio si è verificato martedì scorso ed è stato fondamentale il fiuto del cane antidroga per scovare lo stupefacente che è stato posto sotto sequestro.

Pochi agenti e tanti detenuti

“Il carcere di Siracusa, il secondo istituto della Sicilia, si conferma tra quelli in assoluto a maggiore criticità” afferma Di Giacomo che denuncia “la grave carenza di personale nei vari ruoli”. E fornisce dei numeri: “Gli agenti di Siracusa-Cavadonna sono attualmente 243 rispetto ad una popolazione carceraria composta da 655 persone. Auspichiamo interventi seri al fine di assegnare coprire le carenze tra gli ispettori ed i sovrintendenti” .

I concorsi

“I concorsi non serviranno per sostituire gli agenti che andranno in pensione, per cui non ci sarà alcun incremento di organico, sempre più necessario per fronteggiare i traffici illeciti e le aggressioni al personale” conclude Di Giacomo.