Nell’ambito del contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti che da tempo impegna gli uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e provincia, nella mattinata di ieri gli agenti del commissariato di Pachino hanno effettuato un servizio antidroga presso un Istituto Superiore di Pachino.

I controlli

I controlli, che si sono svolti con il determinante apporto di unità cinofile di Catania, hanno consentito, agli uomini diretti dal dottor Arena, di rinvenire e di sequestrare, all’interno dell’edificio scolastico occultata in un termosifone, 6 dosi di hashish, 5 di marijuana ed una banconota da 20 euro probabile provento di dosi già vendute.

L’attività preventiva e repressiva della Polizia di Stato, svolta all’interno di scuole del siracusano, rientra nell’azione che la Questura di Siracusa sta proseguendo nella convinzione che abbattere l’offerta di droghe sul mercato è fondamentale ma deve necessariamente essere congiunta con la prevenzione che è decisiva per abbattere la domanda di stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.

A tale riguardo, i componenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura aretusea, a seguito di una fruttuosa intesa con le istituzioni scolastiche ed i Presidi della provincia, stanno visitando tutte le scuole di ogni ordine e grado con mirati incontri informativi di contrasto alle droghe.

Droga in vendita a scuola nel Catanese

La droga venduta attraverso i social. In questo modo un minorenne catanese faceva affare con alcuni suoi coetanei davanti ad una scuola superiore della cittadina etnea. Attraverso le più note piattaforme di messaggistica il pusher pubblicava foto e prezzi dello stupefacente. Quindi raccoglieva le “ordinazioni” e soddisfaceva i clienti. Ma alla fine il suo nervosismo lo ha tradito e si è fatto scoprire dai carabinieri.

Davanti l’istituto su un motorino in attesa

A sgominare il traffico i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante. Arrestato in flagranza un 17enne catanese per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’operazione maturata nell’ambito di un servizio pomeridiano mirato al contrasto dei fenomeni delinquenziali connessi allo smercio di droga. I militari attirati dall’atteggiamento sospetto del conducente di un motociclo in sosta nei pressi di un istituto scolastico. Il suo mostrarsi particolarmente innervosito dalla presenza dei carabinieri per lui si è rivelato fatale.

