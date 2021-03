sequestrati 3 panetti di hashish

Arrestato un giovane che si era fatto spedire la droga per posta

Il pacco, proveniente dalla Spagna, è stato seguito dai carabinieri

Sequestrati 3 panetti da 100 grammi ciascuno

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 21enne, residente a Floridia, nel Siracusano, accusato di aver acquistato droga arrivata per posta dalla Spagna. Si trova ai domiciliari Antonino Concetto Mericio, disoccupato, con precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

L’indagine

Secondo quanto emerso nell’indagine dei carabinieri della Compagnia di Siracusa, il giovane “grazie a una tecnica ormai consolidata nel mondo dello spaccio e resa necessaria dalla attuale situazione pandemica che limita di gran lunga gli spostamenti, si era fatto spedire dalla Spagna tre panetti di hashish da 100 grammi l’uno, per un peso complessivo di 300 grammi, ben celati all’interno di un pacco spedito col sistema postale” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

Pacco seguito dai militari

L’involucro non è sfuggito ai vari controlli della filiera di consegne internazionali ed i carabinieri sono riusciti a monitorarne la consegna e a trarre in arresto il giovane che, nelle prossime ore, si sottoporrà all’interrogatorio davanti al gip del Tribunale di Siracusa nel corso dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Un caso simile ad Agrigento

I carabinieri di Agrigento hanno intercettato nei giorni scorsi due pacchi di hashish provenienti da Barcellona, in Spagna e hanno arrestato due giovani fra Licata e Naro (Ag). Si tratta di un trentenne e di un ventunenne che avevano comprato la droga online e che, stando all’accusa, se la sono fatti recapitare con corriere.

La spedizione a Licata

A Licata è stato arrestato un trentenne che s’è fatto recapitare un pacco con 200 grammi di hashish, suddiviso in 4 panetti da 50 grammi. Inizialmente l’uomo ha provato a negare che quel pacco fosse stato da lui ordinato, la perquisizione domiciliare ha però permesso di ritrovare un taglierino e un bilancino di precisione.

La spedizione a Naro

A Naro, invece, è stato arrestato un ventunenne e denunciato l’amico che era in macchina con lui. I due attendevano l’arrivo del corriere quando sono stati sorpresi – dai carabinieri del Nor – subito dopo aver ritirato il pacco, all’interno del quale c’erano 100 grammi di hashish, suddivisi in due panetti da 50 grammi.