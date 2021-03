arrestato un 31enne

Operazione antidroga della polizia a Siracusa

Una palazzina era stata usata come deposito della droga

Sequestrati marijuana e cocaina

Un 31enne è stato arrestato

Una palazzina, situata in via Immordini, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa, trasformata in un piccolo deposito di droga. Gli agenti delle Volanti, al termine di un controllo, hanno rinvenuto e sequestrato 14 dosi di marijuana e 26 di cocaina.

Piazza controllata da una gang

Non si è trattato di un accertamento casuale, ormai questa zona è sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine per essere al centro di un’intensa attività di spaccio, del resto, nei mesi scorsi, è stata portata a termine un’operazione, denominata Demetra, che ha fatto luce sull’esistenza di una banda.

La stessa gang, come emerso nelle indagini, avrebbe usato i social network per pubblicizzare la sua attività illecita, invitando la clientela, con degli spot pubblicitari, a comprare da loro gli stupefacenti. In particolare, nel video promozionale di quest’ultima banda, si sentiva la musica della nota serie televisiva sul narcotrafficante colombiano tra le immagini ritraenti tantissime banconote di vario taglio adagiate in modo disordinato su un tavolo.

Un arresto

Gli agenti, nell’ambito dei controlli scattati ieri e poco dopo il rinvenimento della droga nella palazzina, hanno anche arrestato Luigi Giardina, 32 anni, residente a Carlentini, trovato con una dose di marijuana, due di crack e tre di

cocaina, oltre a 293 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. L’uomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, è ai domiciliari, come disposto dalla Procura di Siracusa.

Migrante arrestato per rapina

Lo stesso personale delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, ha sventato una rapina da parte di un migrante, che, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe provato a portare via una bicicletta nella disponibilità di uno straniero, rimasto poi ferito a causa dell’aggressione subita.