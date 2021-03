consumavano alcolici e giocavano a calcio balilla

Assembramento in un bar di Siracusa

Sanzionati 19 clienti ed i titolari del locale

L’attività è stata chiusa per 5 giorni

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno chiuso, per un periodo di 5 giorni, di un bar, situato nella zona nord della città, perché sono state trovate 19 persone.

Alcool e calcio balilla

Secondo quanto emerso nell’accertamento delle forze dell’ordine, al comando della dirigente Giulia Guarino, erano assembrate: c’era chi consumava alcolici, altri, invece, erano impegnati in una partita a calcio balilla. Comportamenti contrarie alle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria, per cui i clienti sono stati sanzionati, insieme ai titolari del bar. Il provvedimento di chiusura, notificato dalle Volanti, è stato emesso dal Questore di Siracusa.

Movida ad Avola

Con le strette imposte dai Dpcm, sono state trovate delle scappatoie per trascorrere del tempo insieme come se ci si trovasse nei locali. E’ accaduto ad Avola, dove la zona della pista ciclabile si è trasformata in una piccola movida: un luogo in cui tanti giovanissimi, molti dei quali in sella agli scooter, si recano, in particolare nel fine settimana. Il rischio del contagio, a causa degli assembramenti, è piuttosto elevato.

Accade anche a Noto

Quello di rifornirsi di superalcolici nei supermercati in pieno pomeriggio per poi consumare da qualche parte è un fenomeno presente anche nelle vicina Noto. Nei giorni scorsi, infatti, gli agenti del commissariato di polizia, nell’ambito dei controllo anti Covid19, hanno sanzionato 21 persone, perlopiù giovanissimi, o perché erano senza mascherina o perché non avevano rispettato il distanziamento.

Nel Trapanese

I titolari di due bar, nonostante le vigenti restrizioni anti-Covid, servivano cibi e bevande ai propri avventori ben oltre l’orario consentito. È successo nei Comuni di Salemi e Campobello di Mazara, dove, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno accertato tali violazioni mentre erano impegnati nelle consuete attività di controllo del territorio.