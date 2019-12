Tribunale

E’ stato condannato ad 8 anni di carcere per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Rosario Calatella, 50 anni. La sentenza è stata emessa dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato. L’uomo, nel maggio scorso, era stato arrestato, insieme ad una altra persona, un quarantatreenne albanese, dagli agenti di polizia di Lentini : fu trovato in possesso di circa 100 chili di marijuana, occultati in due abitazioni in contrada Fortezza Agnone, nella zona di Lentini, al confine tra le province di Catania e Siracusa.

L’inchiesta su questo presunto traffico di droga, coordinata dai magistrati, Fabio Scavone e Tommaso Pagano, è stata avviata dopo alcune segnalazioni in merito alla presenza di due depositi di droga. Il grosso della partita di marijuana, circa 100 chili, è stata rinvenuta in una delle due abitazioni, in parte era sotto la ghiaia di un’aiuola, il resto della droga in alcune stanze della casa. L’altra porzione di droga, 7,8 grammi di marijuana, è stata rintracciata nell’appartamento di un sessantenne, che è stato poi indagato.