fermato dopo un inseguimento in auto

Un giovane di 21 anni ha forzato un posto di blocco della polizia temendo di essere scoperto in quanto era drogato e privo di patente.

Fuga e inseguimento

E’ accaduto la scorsa notte, intorno alle 2, in piazza Pantheon, nel cuore di Siracusa, a due passi da corso Gelone, quando una pattuglia delle Volanti ha incrociato una macchina, una Fiat Panda, guidata dal ragazzo. Gli agenti avrebbero voluto compiere un controllo ma il conducente ha dato gas al veicolo, provando a scappare e così ne è nato un inseguimento di circa 2 km.

Bloccato vicino alla stazione

Il giovane è stato bloccato in viale Ermocrate, nella zona sud di Siracusa, in prossimità della stazione ferroviaria. Dalle informazioni fornite dalla polizia, il 21enne, che era privo di patente, era in stato di alterazione psico-fisica, in quanto avrebbe assunto sostanze stupefacenti.

Aveva con se la marijuana

Dalla perquisizione, sia sul mezzo sia sullo stesso giovane, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una modica quantità di marijuana. Al termine degli accertamenti, il ventunenne è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e sanzionato per possesso di stupefacenti per uso personale, per non essersi fermato all’alt della polizia e per guida senza patente.

Arresto per droga a Lentini

I carabinieri di Lentini insieme ai militari colleghi dello Squadrone eliportato cacciatori Sicilia di Sigonella hanno arrestato un 51enne, panettiere, lentinese, poiché trovato in possesso di 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il pm, però, ha deciso di rimettere in libertà il commerciante.

La perquisizione

I carabinieri, nel corso della perquisizione nell’abitazione del presunto coltivatore di droga, hanno rinvenuto, occultati all’interno dei mobili della cucina, tre barattoli in vetro contenenti la marijuana già essiccata.

La stanza per la coltivazione

Invece, all’interno di una camera sono state trovate quattro piante di marijuana dell’altezza di circa 30 centimetri, una lampada a led, del terriccio e del fertilizzante utilizzati per la coltivazione. La sostanza stupefacente sequestrata sarà esaminata dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti per verificarne la consistenza qualitativa e quantitativa.