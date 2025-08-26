Due sbarchi, a distanza di un’ora l’uno dall’altro, si sono verificati a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Un primo gruppo, composto da 71 migranti, è arrivato con un barcone all’Isola delle Correnti mentre altri 46, tra cui un neonato, stanno per approdare al porto del borgo marinaro scortati da una motovedetta della Guardia costiera.

Le indagini

Saranno avviate le procedure di identificazione ma prima i medici valuteranno le condizioni di tutti gli stranieri mentre la Procura di Siracusa ha già aperto un’inchiesta per svelare se tra i due gruppi si nascondono esponenti di organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti. SR1