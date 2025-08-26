Nuovo giro di vite sugli stabilimenti balneari nel Siracusano. Nelle ore scorse, gli agenti della Questura di Siracusa hanno eseguito la chiusura del Lido Scialai Comfort beach cafè ricavato nell’isola delle Correnti, a Portopalo nella zona sud del Siracusano.

L’attacco dei gestori, “costretti nuovamente a difenderci”

A comunicare il provvedimento sono stati gli stessi gestori dell’attività privata, per cui “non ci viene contestata l’occupazione di una porzione maggiore di spiaggia rispetto a quanto autorizzato, ma il fatto di trovarci in una zona protetta in cui, secondo l’accusa, non potrebbero esistere lidi o altre attività”. Nella loro analisi, gli imprenditori parlano “dell’ennesima ispezione dei Vigili Urbani del Comune di Portopalo di Capo Passero” ed affermano che “ci troviamo nuovamente a doverci difendere, questa volta dagli attacchi di chi invece dovrebbe tutelarci e promuoverci”.

“Chi conosce la nostra storia sa bene cosa abbiamo affrontato 13 anni fa, quando – attraverso una petizione pubblica – alcuni oppositori tentarono di farci chiudere. Anche allora fu dimostrato che la legge ci consentiva, come a numerose altre attività presenti nella stessa area, di esistere e di usufruire dei diritti sanciti dalla concessione” spiegano i proprietari dello stabilimento.

La sindaca Rocca, “nessun accanimento”

Una presa di posizione contro il Comune di Portopalo che non è passata inosservata, infatti è intervenuta la sindaca di Portopalo, Rachele Rocca, la quale esclude un accanimento nei confronti dell’impresa. “Non sono stati fatti sopralluoghi politici, ieri ho sentito il comandante della polizia locale, il quale mi ha spiegato come tempo fa siano stati effettuati dei controlli su varie attività, non solo in quel lido” ha detto la sindaca in un videomessaggio.

“Pale meccaniche sulla spiaggia”

La sindaca, esponente di Fratelli d’Italia, spiega le genesi del provvedimento che ha portato alla chiusura temporanea del lido, affermando che c’erano state segnalazioni da parte di “residenti o turisti” sulla presenza di pale meccaniche sulla spiaggia dell’Isola delle Correnti, “uno dei sito più tutelati e sottoposto a pareri”.

Nella sua spiegazione, la sindaca meloniana afferma che, a seguito di quella segnalazione, è stato avviato “dal comandante della Polizia locale un controllo in modo autonomo insieme ai dei tecnici ed al termine della verifiche è stata inviata una nota alla Procura di Siracusa ed il pm, in questo mese, avrà fatto delle indagini”, per cui “non c’è stato alcun accanimento”.