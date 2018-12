lunga e articolata l'attività d'indagine

Nella giornata di ieri, a conclusione di una complessa ed articolata attività investigativa, diretta dal Procuratore Fabio Scavone e coordinata dal P.M. dott. Marco Di Mauro della Procura della Repubblica di Siracusa, nel periodo settembre 2017 – maggio 2018, finalizzata a contrastare il fenomeno dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Cassibile, raccoglievano inconfutabili indizi di colpevolezza nei confronti di SEbiano Di Luciano, siracusano, 32 anni, disoccupato responsabile del reato di furto tentato ed aggravato.

L’Autorità Giudiziaria, concordando pienamente con le risultanze investigative prodotte dalla Stazione Carabinieri, emetteva specifica ordinanza d’applicazione misura cautelare, procedendo all’arresto del DI LUCIANO.

L’indagine condotta dai Carabinieri di Cassibile ha permesso di individuare nell’uomo il responsabile di 27 furti in abitazione commessi, quasi esclusivamente in villette, nella zona costiera siracusana, tra Ognina e Fontane Bianche.

Durante l’intera attività investigativa i Carabinieri rinvenivano e sottoponevano complessivamente a sequestro 98 attrezzature per lavori di giardinaggio, diversi oggetti antichi in rame, complessivi kg. 8000 circa di materiale in ferro, rame, alluminio ed ottone nonché 2 antichi fucili da caccia, tipo doppietta, di calibro 12 e 16.

A seguito dell’applicazione del provvedimento cautelare, Sebiano Di Luciano è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dalla Autorità Giudiziaria.