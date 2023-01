“Circa 14 milioni di euro per 13 progetti tra Siracusa, Avola, Canicattini, Priolo, Melilli e Rosolini: si tratta del fondo complementare al Pnrr sul programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica“. Lo afferma il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, per il quale i finanziamenti, provenienti dall’Unione europea, saranno gestiti, attraverso la Regione, dall’Iacp di Siracusa.

Gli interventi in sei Comuni

I fondi serviranno, come spiega Cannata, “per la realizzazione delle case popolari di via Fontana, III traversa, edifici A e B (quasi 2 milioni di euro) e dell’edificio di via Boccaccio, ex via Santa Lucia, ad Avola (740 mila); gli alloggi di via Falcone e di via San Nicola I e II traversa a Canicattini (2,2 milioni di euro); altri 5,8 milioni di euro per le case popolari di via Alcide De Gasperi a Priolo; 700 mila euro per gli alloggi di via Pablo Neruda a Melilli; quasi 1 milione di euro per le case di viale Errante a Rosolini. Su Siracusa invece previsti quasi 2 milioni di euro per gli alloggi di via Cassia, via Lazio e della Graziella, a Siracusa”

“Si tratta di interventi immediatamente finanziabili – dice il parlamentare di Fratelli d’Italia, Luca Cannata – opere di importanza sociale per tutta la provincia di Siracusa. Le gare si svolgeranno già in questi primi mese dell’anno al fine di avviare i cantieri nel primo semestre. Un altro importante obbiettivo che si porta a compimento per la nostra provincia.

Altri 11 milioni a Siracusa

Il Comune di Siracusa fa sapere che la città ha ricevuto altri fondi, per 11 milioni di euro, che sono stati già stanziati per il bando finalizzato alla manutenzione di edifici di edilizia popolare nel rione di Grottasanta. “Con l’approvazione del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” predisposto – spiegano dal Comune di Siracusa – dal Comune e finanziato per un importo di 11 milioni di euro, e la sua trasmissione all’Urega di Siracusa per l’espletamento delle procedure di gara, è partito l’iter amministrativo per i lavori di manutenzione ed efficientamento energetico degli immobili comunali di edilizia residenziale pubblica di largo Luciano Russo e via don Luigi Sturzo al quartiere Grottasanta”.