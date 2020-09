Scontro tra i vertici locali e regionali

E’ dovuto scendere in campo il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, il sindaco di Catania sospeso dalla legge Severino, per bloccare i vertici del partito delle Meloni ad Augusta che hanno tolto il sostegno alla candidatura a sindaco della Lega Massimo Casertano. “Non appoggeremo il candidato della Lega” ha tuonato il coordinatore cittadino di FdI Augusta Vincenzo Inzolia, “invece lo sosteniamo” replica Salvo Pogliese, insieme al coordinatore provinciale di Siracusa, Giuseppe Napoli.

Un caos dentro FdI a meno di un mese dalle elezioni che si terranno ad Augusta dove è in corsa il sindaco uscente, la grillina Cettina Di Pietro.

“Ribadiamo il sostegno a Massimo Casertano – dicono Pogliese e Napoli – candidato Sindaco della coalizione di centrodestra, ed espressione della lista Lega – Diventerà Bellissima, confermando il rapporto di collaborazione e lealtà tra FDI, Lega e Diventerà Bellissima, a seguito della decisione scaturita al tavolo regionale tra le forze della coalizione. Come già ribadito ai rappresentanti del circolo megarese non si condivide la linea politica intrapresa nell’ultimo mese che ha portato dapprima alla mancata presentazione di una lista di partito e successivamente alla paventata revoca del sostegno al candidato Sindaco Massimo Casertano, in difformità alle decisioni precedentemente concordate con gli stessi dirigenti del circolo di Augusta, con il direttivo provinciale e regionale”.