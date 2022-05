dopo l'intervento del leader raffaele lombardo

“L’affermazione che “La mia coalizione è formata da liste civiche di estrazione moderata che abbracciano diverse anime provenienti da vari schieramenti politici” corrisponde al vero ma il resto è stato completamente frainteso”.

Lo afferma il candidato a sindaco di Avola, Antonino Campisi, che interviene dopo le parole del leader del Mpa, Raffaele Lombardo che, proprio a BlogSicilia, sabato scorso, aveva ribadito l’impegno del suo partito nella coalizione a sostegno di Campisi.

“Voglio ribadire e precisare pertanto che, all’interno delle mie cinque liste – dice il candidato a sindaco di Avola, Antonino Campisi – vi sono uomini e donne di varie estrazioni politiche che fanno parte di forze politiche che vanno da destra a sinistra. Questo è il motivo per cui nelle nostre liste non vi sono simboli di partito, per non urtare le varie sensibilità dei candidati e rispettare le diversità ideologiche dell’elettorato ma noi non nascondiamo niente e nessuno”.

Il coinvolgimento del Mpa e di Bonomo

Il candidato a sindaco di Avola riconosce il ruolo assunto dal coordinatore provinciale del Mpa di Siracusa, Mario Bonomo, quest’ultimo candidato di punta dei lombardiani nelle imminenti elezioni regionali.

“Anzi devo dare atto al lavoro straordinario che tanti amici e amiche stanno facendo per rafforzare il nostro gruppo e la nostra coalizione e tra questi certamente vi sono persone di diversi partiti e movimenti, compreso del MPA come il mio amico Mario Bonomo” precisa Antonino Campisi, a conferma delle parole pronunciate dall’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, circa l’aiuto di Bonomo nella formazione delle liste.

“Ci sono donne e uomini che in passato hanno votato per i Cinque stelle, per Fratelli d’Italia, per la Lega, per rifondazione comunista ma che questa volta hanno scelto di votare per la nostra coalizione. Hanno scelto di schierarsi con noi perchè credono nel cambiamento e il nostro progetto lo rispecchia in pieno” conclude Campisi.