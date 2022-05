la sfida tra cannata, campisi e loreto

E’ la sfida più interessante, sotto l’aspetto politico, quella ad Avola per il rinnovo del Consiglio comunale e per eleggere il nuovo sindaco della città della mandorla. I candidati, Rossana Cannata, Antonino Campisi e Corrado Loreto, hanno presentato la loro squadra di assessori in caso di successo elettorale.

La squadra di Rossana Cannata

Rossana Cannata, esponente di Fratelli d’Italia e sorella dell’uscente Luca Cannata, a sua volta candidato alle Regionali, ha allestito una giunta marcatamente politica, del resto la coalizione che la sostiene è composta, oltre dalle consuete liste civiche, dai partiti. Nella squadra ci sono Salvatore Andolina, avvocato, ex consigliere provinciale, in rappresentanza di Noi con l’Italia, Vera Tiralongo, indicata da Forza Italia, l’ispettore di polizia Salvatore Coletta, in quota liste civiche, e Massimo Grande, vicesindaco uscente, nel segno della continuità con la precedente amministrazione.

Il team rosa di Campisi

Nel team scelto dal candidato a sindaco, Antonino Campisi, spazio alle donne, che sono la maggioranza. Ecco la squadra selezionata da Campisi: due professoresse, Giuseppina Piccione e Verdiana Cassarisi, la professionista Manuela D’Agata, e l’architetto Michael Costa.

La coalizione che sostiene Campisi ha una connotazione moderata e cattolica con una fortissima prevalenza di liste civiche ma conta anche sul sostegno del nuovo Mpa dell’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo

Cecchi Paone con Loreto

L’altro candidato è Corrado Loreto, ex consigliere comunale, sostenuto da un fronte piuttosto eterogeneo, che vede dentro Prima l’Italia, Pd, Udc, ed ex grillini. Nella sua squadra, ci sono Alessandro Cecchi Paone, giornalista e regista molto noto al pubblico, a cui è stata già data la delega alla Cultura. La rubrica dell’Istruzione ce l’ha Antonino Muccio mentre al Bilancio è stato indicato il commercialista Corrado Lorefice.