parla uno dei candidati

“La mia coalizione è formata da liste civiche di estrazione moderata che abbracciano diverse anime provenienti da vari schieramenti politici. Non è un fronte che vede la partecipazione del Mpa o dell’area lombardiana della provincia di Siracusa”.

E’ quanto afferma a BlogSicilia il candidato a sindaco di Avola, Antonino Campisi, che, nei giorni scorsi, ha presentato le liste a suo sostegno. “Nelle liste non c’è alcun simbolo del Mpa e non ci sono rapporti con Raffaele Lombardo”.

La candidatura civica

Una presa di posizione quella di Campisi per rimarcare la sua candidatura “civica” a dispetto degli altri due candidati, Rossana Cannata, che peraltro è di Fratelli d’Italia e gode del sostegno del Centrodestra, tra cui Forza Italia e Noi con l’Italia, e Corrado Loreto, appoggiato da Pd, Udc, come emerge nelle liste presentate.

Un conto, però, sono i nomi delle liste, un altro è il sostegno di carattere prettamente politico e da mesi uno dei massimi rappresentati del Mpa, Mario Bonomo, dichiara il suo sostegno a Campisi.

La sfida politica in FI a Melilli

A Melilli, si giocherà una partita elettorale importante. Giuseppe Carta chiederà agli elettori un secondo mandato per poi tentare la scalata all’Assemblea regionale siciliana visto che, per i Comuni al di sotto di una certa soglia di abitanti, la doppia carica di deputato Ars e sindaco non è incompatibile. Lo sfidante è un ex sindaco, Pippo Sorbello, che è stato anche assessore regionale.

La rottura tra Carta e Ternullo

Carta è sostenuto da Forza Italia ma al fianco del suo sfidante c’è la parlamentare regionale azzurra Daniela Ternullo, in rotta di collisione con il sindaco ma la sua dichiarazione di voto è costata cara: il commissario di Siracusa di Forza Italia, Bruno Alicata l’ha estromessa dal ruolo di responsabile cittadina di Melilli. L’esito elettorale, quello del 12 giugno, potrebbe essere uno spartiacque importante negli equilibri dentro Forza Italia.