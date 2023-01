il deputato regionale degli autonomisti giuseppe carta

“La speranza è quella di avere un Centrodestra compatto, qualora non dovesse accadere in tempi utili il Movimento per l’autonomia si riterrà svincolato da ogni legame e quindi libero di appartenere a una coalizione alternativa”. Lo afferma, in un comunicato, il deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta, che interviene sul dibattito a Siracusa legato alle alleanze nel Centrodestra in vista delle elezioni che si terranno a Siracusa nella prossima primavera.

I nomi del Centrodestra

L’accordo nella coalizione è molto distante, nel corso di queste ultime settimane sono saltati fuori dei nomi, nell’alveo del Centrodestra, tra cui quelli di Ferdinando Messina, molto vicino a Pippo e Riccardo Gennuso, quest’ultimo deputato regionale di Forza Italia, e Giuseppe Assenza, legato proprio a Carta.

Il caso Assenza nel Mpa

E proprio sul nome di Assenza, ex assessore della giunta di Titti Bufardeci ed ex presidente dell’Ias, si è creata una crepa dentro lo stesso Mpa, per via del fatto che, nei mesi scorsi, il coordinatore provinciale degli autonomisti, l’ex deputato regionale Mario Bonomo, aveva lanciato la sua candidatura a sindaco, “se il Centrodestra non avesse trovato un candidato unico”.

Bonomo e Carta

Sembrava emergere una contesa nella leadership del Mpa e nel comunicato di stamane Carta, sostanzialmente, spiega che nel partito le strategie le fanno in due. “Al coordinatore provinciale Mario Bonomo e al deputato Giuseppe Carta il compito di ascoltare collegialmente il partito per convergere su una candidatura condivisa da tutti. Abbiamo la consapevolezza di poter proporre nella nostra lista una classe dirigente che sia all’altezza di dare il proprio apporto per gestire una città bellissima e complessa come Siracusa” spiega Carta

“Urge un’alternativa rispetto a quella classe dirigente – conclude Carta – che ha dato l’opportunità di far cadere il consiglio comunale, che è stata miope nella programmazione e nella scelta dei candidati e altrettanto nella pianificazione a lungo termine. La scelta della componente politica è fondamentale poiché avrà il compito di guidare la straordinaria città di Archimede.”