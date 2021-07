il coordinatore provinciale mario bonomo

Il Mpa sulle elezioni amministrative nel Siracusano

Possibile convergenza con la Lega sui candidati a sindaco

Su Avola in cerca di un accordo con altre componenti anti Cannata

L’accordo con la Lega, le strategie nei sei Comuni (Ferla, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini e Sortino) del Siracusano dove si voterà, la spinosa questione di Avola e la candidatura alle Regionali. L’ex parlamentare regionale Mario Bonomo, coordinatore provinciale del Mpa, il movimento che fa capo all’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, nell’intervista a BlogSicilia, espone la posizione del suo partito.

Con la Lega avete siglato un patto di alleanza ma andrete con liste diverse. Nelle singole elezioni amministrative, andrete con un candidato unico?

Il patto federativo con la Lega prevede nei territori la convergenza sulla scelta di figure di alto profilo politico per l’amministrazione degli enti locali , ovviamente laddove ciò è possibile sin dal primo turno elettorale.

Caso Avola: Vinciullo, coordinatore della Lega a Siracusa, tempo fa, è entrato nella coalizione per Avola di Corrado Loreto, mentre il Mpa, con Iano Dell’Albani soprattutto che ha preso parte ad un vertice sul tema elezioni, sembra protendere per un altro candidato, l’avvocato Nino Campisi. Come farete?

Ad Avola la situazione è in divenire, apprezzo molto la disponibilità della candidatura data da Corrado Loreto e dall’avvocato Nino Campisi , auspico la possibilità di un sano confronto e di una sintesi. C’è ancora molto da fare per costruire un programma elettorale alternativo all’attuale amministrazione la cui azione considero esausta e superata dai tempi.

Ci sono altri Comuni del Siracusano dove si andrà a votare. Tra i più importanti ci sono Noto e Lentini. A Lentini, il Mpa sosterrà una donna, Francesca Reale, la figlia di un dirigente provinciale di partito. Ed a Noto?

A Noto i miei amici con una lista civica appoggiano l’autorevole candidatura dell’amico Corrado Figura non presenteremo simboli di partiti per scelta condivisa.

Lei è candidato alle Regionali?

Non le nascondo la mia ambizione a rappresentare ancora Siracusa nel consiglio regionale , ma questa viene in secondo piano rispetto alle esigenze del partito che rappresento , quindi tutto è comunque rimesso al vertice regionale del movimento nuova autonomia.