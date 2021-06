parlano due componenti della coalizione

Il Fronte anti Cannata ad Avola tornerà a riunirsi

Le componenti della coalizione devono indicare un candidato a sindaco condiviso

Parlano l’area di Burgaretta e quella dell’ex presidente del Consiglio, Agricola

Il Fronte moderato anti Cannata si incontrerà un’altra volta per discutere di un programma politico e soprattutto di un candidato a sindaco condiviso da tutte le componenti da contrapporre a quello della coalizione legata all’attuale sindaco di Fratelli d’Italia.

Nel vertice dei giorni scorsi, tenutosi nella casa dell’ex parlamentare regionale Sebastiano Burgaretta, uno dei nomi di cui si è discusso è stato quello dell’avvocato penalista, Antonino Campisi, gradito all’ex sindaco di Avola, Sebastiano Dell’Albani.

La componente Burgaretta

“Non abbiamo nulla di dire sull’avvocato Campisi – spiega a BlogSicilia, Sebastiano Rossitto, consigliere comunale di Avola, nipote dell’ex parlamentare regionale Burgaretta – che è persona stimata e rispettata. Dobbiamo, però, vagliare altre ipotesi e magari prendere in considerazione delle nuove proposte che provengono da altre aree, tra cui quella dell’ex consigliere provinciale Salvo Andolina, di Seby Baccio, e di Cantiere popolare, rappresentata dai consiglieri comunali Francesco Tardonato e Fabrizio Alia. Quello che mi preme sottolineare è che non chiudiamo a nessuno, siamo aperti ad una candidatura ed un progetto politico condiviso”.

“Allargare la coalizione”

Il consigliere Sebastiano Rossitto, parlando a nome della componente di Burgaretta, prende anche in considerazione l’ipotesi di allargare il fronte della coalizione. “La nostra idea – dice a BlogSicilia Sebastiano Rossitto – è di estendere i confini della coalizione, provando a coinvolgere altre forze politiche”.

Un nuovo vertice

Il Fronte alternativo a Cannata ha fissato in agenda un altro appuntamento. “Torneremo a riunirci – dice a BlogSicilia l’ex presidente del Consiglio comunale di Avola, Giuseppe Agricola – per vedere e valutare quale possa essere la strada maestra da seguire. Stiamo lavorando ad una coalizione che possa essere alternativa alla componente Cannata e posso dire che non abbiamo ancora compiuto una scelta definitiva sul candidato a sindaco”.

“Forse, qualcuno ha travisato – dice ancora Agricola- il motivo dell’incontro, il cui senso non era quello di prendere decisioni definitive, peraltro mancava all’incontro una personalità politica come Fabrizio Alia, assente per motivi personali. Ci siamo riservati di rivederci una seconda volta per elaborare un progetto condiviso. Non vogliamo fare polemiche, il nostro senso è di stare insieme e di coinvolgere più persone ed associazioni possibili. Ma voglio precisare che l’incontro è avvenuto nella casa di un privato, non in una sede di partito, certamente, in seguito, ce ne saranno degli altri strutturati in modo diverso”.