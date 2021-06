verso le amministrative del 2022

Vertice del Fronte moderato alternativo a Cannata

L’incontro a casa dell’ex parlamentare Ars Sebastiano Burgaretta

Il tema principale è stato il nome del candidato a sindaco

Incontro aggiornato, non c’è ancora intesa

Primo incontro del Fronte moderato che, in vista delle elezioni del 2022 ad Avola, intende esprimere un candidato a sindaco, in alternativa a Fratelli d’Italia, Forza Italia e Diventerà bellissima, con quest’ultimi coagulati attorno all’attuale sindaco, Luca Cannata. Il primo cittadino, che è nell’esecutivo regionale del partito di Giorgia Meloni, ha chiuso la sua esperienza amministrativa con due mandati ma lavora per il suo successore insieme agli alleati.

Vertice a casa Burgaretta

Il vertice si è tenuto in casa dell’ex parlamentare regionale, Sebastiano Burgaretta, e tra i partecipanti all’incontro c’erano esponenti di primo piano della politica avolese, tra cui l’ex sindaco Sebastiano Dell’Albani, il consigliere Seby Baccio, ex Fratelli d’Italia, protagonista di una fragorosa rottura con Cannata, ed altri rappresentanti di gruppi consiliari in opposizione al sindaco.

Il candidato a sindaco

Uno degli argomenti principali della riunione è stato il candidato a sindaco ed uno dei nomi posti sul tavolo sarebbe stato quello di Antonino Campisi, un noto avvocato penalista, gradito a Dell’Albani ed all’ex parlamentare regionale Burgaretta. Campisi, nei mesi scorsi, proprio a BlogSicilia, aveva dichiarato che sarebbe stato pronto a scendere in campo con una coalizione moderata compatta, altrimenti avrebbe fatto un passo indietro.

Frena Cantiere popolare

Da parta sua, Cantiere popolare, rappresentato dal consigliere Fabrizio Tardonato, vorrebbe allargare il fronte della coalizione alternativo a Cannata. “Prematuro buttare nella mischia nomi di potenziali candidati, stimati e accreditati; prima bisogna definire cosa fare per la città e con chi, ovvero il programma amministrativo da realizzare ed i connotati politici del progetto” spiega Tardonato.

Baccio, “candidato condiviso”

“Il nostro obiettivo è di unirci attorno ad un candidato sul quale deve esserci una ampia condivisione” spiega a BlogSicilia, Seby Baccio, che, sostanzialmente, non chiude le porte a nessuno.

Udc e Lega assenti

In effetti, al vertice in casa Burgaretta mancavano delegati dell’Udc e della Lega Sicilia, gli stessi partiti, che, nei giorni scorsi, insieme a Cantiere popolare ed Mpa, hanno rifiutato l’invito del portavoce di Fratelli d’Italia, Salvo Coletta, a partecipare ad un incontro politico con Forza Italia e Diventerà bellissima: un no che ha segnato una spaccatura nel Centrodestra avolese e motivato dalla considerazione che gli accordi andrebbero presi su scala provinciale. Ci sarà un nuovo incontro del Fronte moderato, ieri è stato solo il primo passo di un percorso che si prevede essere lungo.