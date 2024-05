le affermazioni in un video

Gli inquirenti hanno avviato degli accertamenti dopo le parole della sindaca di Portopalo, Rachele Rocca, che, in un video sui social, rilanciato dal consigliere comunale uscente di Pachino, Ruggero Lupo del M5S, aleggia l’ipotesi di voto di scambio alle imminenti amministrative a Pachino.

Le parole della sindaca

“Liberi da qualsiasi ricatto politico in termini di denaro perché so che sta avvenendo anche quello, liberi da tutto” ha detto la sindaca di Portopalo in uno stralcio di un video con riferimento alle elezioni nel Comune vicino in cui in campo ci sono anche il fratello della stessa Rocca e la sorella del vicesindaco di Portopalo, Corrado Lentinello. Entrambi sono candidati nella lista a sostegno del candidato sindaco, Sebastiano Fortunato, scelto da Fratelli d’Italia ma non dal resto del Centrodestra che si presenta spaccato agli elettori.

I controlli delle forze dell’ordine

Parole che hanno fatto il giro dei social e naturalmente finite alle orecchie delle forze dell’ordine che hanno deciso di compiere degli accertamenti su queste affermazioni capaci di gettare un’ombra sulle elezioni dell’8 e del 9 giugno prossimi. Gli investigatori stanno acquisendo informazioni su quanto dichiarato dalla sindaca di Portopalo.

Lupo (M5S) attacca Rocca

In un altro video, anch’esso finito sui social, Ruggero Lupo del M5S, ritiene gravi le affermazioni di Rocca. “Sono tre le opzioni: o la sindaca non capisce il ruolo che riveste e parla come se fosse al bar; la sindaca è già andata a denunciare l’episodio; infine, pur conoscendo questa ipotesi di reato non ha presentato denuncia”.

E ritiene irresponsabile il comportamento di Rocca perché quel video lo ha girato mentre era alla guida della sua macchina. “Manda sui social un video mentre guida ed usa il telefonino, mettendo in pericolo se stessa e gli altri automobilisti, in spregio alla stretta imposta dal Governo che lei sostiene. Lei potrebbe rischiare la sospensione della patente e la multa.

“Fratelli e cognati d’Italia”

L’esponente del M5S lancia anche un attacco politico a Rocca per aver scelto di sostenere un candidato a Pachino che è il fratello. “I suoi candidati – dice Lupo – sono suo fratello e la sorella del vicesindaco: fratelli, sorelle e cognati d’Italia, come nel caso del ministro all’Agricoltura, Lollobrigida, marito della sorella della premier Meloni, o Razza, candidato alle Europee e la moglie assessore regionale, per non parlare di Luca Cannata, parlamentare nazionale e la sorella, Rossana Cannata, sindaco di Avola. Vogliono consolidare un approccio familistico anche alla gestione della cosa pubblica, insomma la politica che segue il corso della successione dinastica.