il presidente del partito paolo amenta

“Eleggeremo la direzione provinciale politica per poi procedere alla composizione della lista del Pd in vista delle elezioni regionali”. Lo dice a BlogSicilia il presidente del Pd Siracusa, Paolo Amenta, in merito alle indiscrezioni sui candidati del partito che parteciperanno alla competizione regionale.

La sfida nei Dem

I nomi che sono circolati sono quelli di Gaetano Cutrufo, componente della segreteria regionale, e Sofia Amoddio, ex parlamentare nazionale, entrambi di area Dem che, però, è divisa in due tronconi ed è su posizioni politiche antitetiche, specie sull’amministrazione comunale di Siracusa: mentre i “cutrufiani” la sostengono, l’altra fetta dei Dem, facente capo al segretario provinciale Salvo Adorno l’hanno sfiduciata da mesi.

Uno strappo risalente al giugno del 2020 per l’elezione del segretario provinciale in cui in corsa, oltre ad Adorno, c’era Giovanni Giuca, ex deputato Ars, sostenuto da Cutrufo.

L’assemblea e poi la direzione del Pd

Il presidente del Pd, che insieme all’ex deputato Ars Raffaele Gentile è componente dell’area riformista, veste i panni del “pontiere”.

“Il 29 maggio ci sarà un’assemblea unitaria del partito -spiega a BlogSicilia il presidente del Pd di Siracusa, Paolo Amenta – che supererà gli ostacoli determinati dal congresso ed eleggerà la direzione provinciale. Peraltro, i Dem hanno partecipato a tutti le riunioni convocate da me per superare questi ostacoli e ritengo che il partito si è rimesso in moto attorno al segretario provinciale Salvo Adorno”.

“Nessuno, in vertici ufficiali, ha messo – aggiunge il presidente del Pd, Paolo Amenta – sul tavolo la candidatura di Cutrufo né quella del cosiddetto anti Cutrufo, che a me non risulta esserci. L’area riformista non ha mai fatto accordi nè preso parte ad incontri, anzi mi auguro che non si inaspriscono i rapporti tra le diverse anime del partito. Il tentativo da parte di tutti è di unire e ritengo che ci sia un accordo a 360 gradi. L’unico organismo che potrà fare dei vertici per determinare i 5 candidati sarà la direzione provinciale che sarà eletta il 29 maggio”.

Candidato a sindaco di Canicattini

Di certo, Paolo Amenta è impegnato in un’altra campagna elettorale quella per la corsa a sindaco di Canicattini Bagni in cui è candidato e sfiderà Danilo Calabrò, sostenuto dal M5S.