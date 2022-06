ad avola successione tra fratelli

Succede al fratello come sindaco di Avola, Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, che è intorno al 59,06 per cento di preferenze. Staccati gli altri candidati a sindaco, Antonino Campisi e Corrado Loreto, che sono intorno al 20 per cento. Loreto, in un post su Facebook, ha ammesso la sconfitta.

Plebiscito a Melilli

A Melilli, Comune che gravita nel Petrolchimico di Siracusa, un vero plebiscito per l’uscente Giuseppe Carta, esponente di Forza Italia, che ha sfondato la soglia del 70 per cento, sconfiggendo il rivale, Pippo Sorbello, ex sindaco di Melilli ed ex candidato regionale.

Conferma a Cassaro

A Cassaro, piccolo Comune montano, si è riconfermata Mirella Garro che ha battuto Salvo Pisasale.

Nuovi sindaci a Solarino e Canicattini

A Solarino, ha vinto Peppe Germano sugli altri due candidati Paola Gozzo e Salvatore Oliva. A Canicattini Bagni torna a fare il sindaco Paolo Amenta, presidente del Pd Siracusa che ha battuto Danilo Calabrò.

Le reazioni

“E’ un successo della buona e giovane politica quello affermato dagli elettori di Melilli che hanno confermato Peppe Carta sindaco con amplissimo margine. Carta si è dimostrato in questi anni un ottimo amministratore e i melillesi l’hanno capito tributandogli un successo quasi plebiscitario. Ma Peppe è anche una grande risorsa per la politica e Forza Italia lo ha indicato nella direzione regionale per valorizzarne il ruolo e lo spessore politico anche fuori dai confini comunali ed in una prospettiva più ampia” spiega la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.

“E desidero oggi congratularmi con Rossana Cannata, una donna delle istituzioni che ha vinto nettamente ad Avola e che potrà arricchire il suo mandato alla guida della città con l’esperienza maturata all’ARS. I miei complimenti anche a Mirella Garro, confermata sindaco di Cassaro. Il nuovo avanza e se il nuovo è donna io sono particolarmente lieta ed orgogliosa”.

“Mi congratulo anche con Peppe Germano che finalmente guiderà la sua amata Solarino. Anche lui espressione del centrodestra. Ovviamente mi congratulo anche con il Presidente Provinciale del Pd, Amenta, per il risultato a Canicattini e a cui auguro buon lavoro” conclude Prestigiacomo.