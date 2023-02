le strategie in vista delle amministrative a siracusa

“La coalizione di Centrodestra si ritrova ancora più unita e compatta per affrontare da protagonista le prossime amministrative della città capoluogo“.

E’ quanto è indicato in un comunicato firmato partiti della coalizione di Centrodestra al termine della riunione tenutasi ieri nella sede siracusana di Fratelli d’Italia per discutere delle amministrative a Siracusa e del candidato a sindaco.

Al vertice, però, non erano presenti i big dei partiti, che stanno discutendo ancora per individuare un percorso comune e l’uomo o la donna che rappresenterà il Centrodestra nella corsa elettorale del 28 maggio.

Il totonomi

Tra i nomi che circolano ci sono quelli dell’ex assessore di Siracusa, Peppe Assenza, che galleggia tra l’area di Forza Italia e Mpa, l’ex presidente del Consiglio comunale, Ferdinando Messina, che ha gradimento del deputato regionale Riccardo Gennuso di Forza Italia, l’ex assessore regionale, Edy Bandiera, in rappresentanza di un altro pezzo di Forza Italia, e poi Mario Bonomo, coordinatore provinciale del Mpa Siracusa.

Chi c’era al vertice

All’incontro hanno preso parte Sebastiano Moncada, dirigente regionale della Lega in rappresentanza della lista Siracusa protagonista, riconducibile ad Enzo Vinciullo, coordinatore provinciale della Lega; il coordinatore cittadino del Mpa, Roberto Di Mauro, per Forza Italia c’erano il coordinatore cittadino Gianmarco Vaccarisi e l’ex sindaco, Corrado Bonfanti, per Fratelli d’Italia il coordinatore provinciale Giuseppe Napoli; l’Udc era rappresentato da Pierluigi Chimirri, mentre per la nuova Democrazia cristiana era presente Gianmarco Lo Curzio, neo commissario cittadino, figlio dell’ex senatore Pippo Lo Curzio. Infine, l’ex consigliere Alberto Palestro, in rappresentanza di Grande Siracusa 2023 ed il referente di Progetto Siracusa, dell’area di Ezechia Paolo Reale, Emiliano Bordone.

La ricerca dell’unità

“Partendo dalla condivisione – si legge nel documento – delle principali linee programmatiche, alla base di una buona Amministrazione, i partiti della coalizione e alcuni esponenti del civismo, presenti alla riunione svoltasi ieri sera, hanno posto l’unità della coalizione al servizio dell’interesse collettivo, consapevoli che competenza, coesione e affidabilità sono gli ingredienti giusti per poter vincere le elezioni amministrative già al primo turno, restituendo dignità alla nostra Siracusa troppo martoriata in questi anni da un governo di sinistra distratto e assente”.

Pianificati altri incontri

I partecipanti all’incontro, hanno spiegato che vi saranno “incontri settimanali per completare e condividere il programma elettorale da sottoporre alla cittadinanza attraverso il proprio candidato a sindaco”.

“Siamo stati delegati dai vertici”

“Vero è che non c’erano i referenti principali del Centrodestra ma noi che abbiamo preso parte all’incontro abbiamo avuto un mandato preciso dai leader, cioè quello di rappresentare i partiti ed i movimenti sulla situazione a Siracusa” precisa Emiliano Bordone di Progetto Siracusa.