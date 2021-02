l'uomo ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita

Un catanese di 43 anni è precipitato in un burrone mentre stava compiendo un’escursione a San Corrado di Fuori, una località della contrada Carosello di Noto, nel Siracusano. A chiedere aiuto è stata la sorella che era con lui al momento dell’incidente.

L’uomo è stato recuperato da vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) che era a bordo dell’elicottero Drago 68 del reparto volo di Catania. Sul posto erano presenti carabinieri e personale del 118. I pompieri lo hanno soccorso, imbragato su una barella rigida e portato sull’elicottero con un verricello.

L’uomo è ricoverato in codice rosso per traumi e una frattura al Trauma center nell’ospedale Cannizzaro di Catania, ma non è considerato dai medici in pericolo di vita.

Qualche giorno fa il salvataggio di tre escursionisti a Capo Gallo

Non si tratta dell’unico salvataggio operato dai vigili del fuoco recentemente. L’11 febbraio tre escursionisti si sono persi tra i sentieri della riserva naturale di Capo Gallo a Palermo. I giovani hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco perché non riuscivano a trovare la strada per tornare indietro.

Le squadre dei pompieri hanno iniziato le ricerche che si sono concluse dopo alcune ore. Grazie all’intervento degli uomini del nucleo speleologico sono stati individuati e riportati a valle.

(foto di repertorio)