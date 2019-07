le indagini scaturite dalla denuncia delle vittime ai carabinieri

I carabinieri della stazione di Noto (SR) hanno eseguito tre arresti per estorsione continuata in concorso nei confronti di due anziane.

Al termine di un’indagine coordinata dal sostituto procuratore di Siracusa Francesca Eva, gli uomini dell’Arma hanno fermato Emilia Toro, 58 anni, che è stata trasferita nel carcere di piazza Lanza a Catania, il figlio della donna, Giuseppe Malandrino, 20 anni, e la sorella A.M.T., 62 anni, incensurata, nei confronti dei quali sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri le tre persone arrestate avrebbero estorto a due donne gioielli in oro e somme in denaro per un totale di 5 mila euro. Per costringere le due donne ad accettare le richieste, i tre avrebbero anche sfruttato l’appartenenza alla comunità dei Caminanti minacciando pesanti ritorsioni come attentati incendiari e l’irruzione nell’abitazione delle due donne per appropriarsi di beni e oggetti in oro. Le indagini sono scaturite dalle denunce delle due donne ai carabinieri.