I Carabinieri del comando provinciale di Siracusa e della tenenza di Floridia hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale, emessa dal gip del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura, nei confronti di 4 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di estorsione e turbativa d’asta in concorso.

Gli arrestati

Un 60enne con precedenti per reati contro la persona e in materia di armi, condannato per mafia, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, un altro 60enne con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di armi è ai domiciliari e due 49enni, di cui uno con precedenti di polizia per reati contro la persona, sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, è scaturita dal danneggiamento seguito da incendio di un’abitazione sottoposta ad asta giudiziaria nel comune di Floridia- Le indagini, che sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa da ottobre 2024 a marzo 2025, hanno permesso di raccogliere molteplici elementi a carico dei quattro indagati ritenuti responsabili di estorsioni e turbativa d’asta poste in essere nei confronti dei dirigenti di una società avente come scopo quello di acquistare immobili all’asta per poi rivenderli come investimento.

L’immobile al centro della vicenda

Gli indagati, proprietari di un immobile commerciale del valore di circa 60.000 euro, situato a Floridia ed al centro

di procedura d’asta giudiziaria, hanno costretto i soci aggiudicatari all’asta dell’immobile, a non procedere al saldo prezzo per il definitivo acquisto, spingendoli a desistere dal progetto imprenditoriale e turbando così la gara di pubblico incanto per la vendita dell’immobile stesso. Nel corso dell’indagine è emerso l’interesse degli odierni indagati anche su altri immobili presenti nella provincia e oggetto di aste giudiziarie, tra cui una villetta nella località turistica di Fontane Bianche.