i carabinieri lo sorprendo a rubare zaini a ortigia

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia, hanno arrestato un siracusano 46enne per evasione dagli arresti domiciliari. La pattuglia, mentre accompagnava in caserma due soggetti sorpresi a rubare 70 kg di limoni, ha notato l’uomo per le vie del centro storico sebbene posto agli arresti domiciliari dagli stessi miliari nei giorni precedenti per furti seriali di zaini e portafogli in danno di turisti.

Il nuovo arresto

I Carabinieri hanno inseguito e fermato l’uomo risottoponendolo alla medesima misura cautelare, in attesa dell’aggravio della stessa.

La movimentata mattinata ad Ortigia si è conclusa con la denuncia all’Autorità Giudiziaria dei due autori del furto e con la donazione degli agrumi in beneficenza come richiesto dal proprietario del fondo da cui erano stati asportati.

Gli altri controlli ad Avola

Una moto con due persone a bordo non si è fermata ad un posto di controllo dei Carabinieri lungo il corso Emanuele di Avola (SR). L’uomo alla guida, dopo aver evitato con una pericolosa manovra il militare che gli intimava l’alt, ha accelerato nel tentativo di eludere il controllo. Percorsi pochi metri però, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra cagionando lesioni alla passeggera che lo accompagnava. Nella circostanza, anziché prestarle soccorso, ha ripreso la fuga da solo facendo perdere le proprie tracce.

I Carabinieri hanno interrotto l’inseguimento per prestare soccorso alla donna, allertando il 118 e attendendo l’arrivo di personale medico. La donna non ha inteso fornire ai Carabinieri il nome del conducente della moto, rintracciato poco dopo dagli operanti che hanno rinvenuto anche la moto utilizzata, sequestrandola in quanto sprovvista di assicurazione.

Il giovane, un 23enne di Avola, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Siracusa per fuga e omissione di soccorso. Inoltre, essendo stato sorpreso per la seconda volta in due anni alla guida di un veicolo senza patente, dovrà rispondere anche di quest’ultima violazione.