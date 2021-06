in passato altre violenze agli agenti

Bloccato un uomo che era evaso dagli arresti domiciliari

Ha preso a calci e pugni i poliziotti

In passato protagonista di altre violenze

L’autorità giudiziaria lo ha posto ai domiciliari

Controlli antidroga nelle piazze dello spaccio

Non ha resistito alla tentazione di fare una passeggiata nonostante fosse ai domiciliari. E quando Raffaele Violante, 30 anni, disoccupato, siracusano, con precedenti penali, ha incrociato gli agenti di polizia si sarebbe scagliato contro di loro, prendendoli a calci e pugni.

Arrestato ma va ai domiciliari

E’ stato arrestato per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ma l’autorità giudiziaria ha, però, deciso di rispedirlo nella sua abitazione piuttosto che farlo accompagnare in carcere.

Le precedenti violenze ai poliziotti

Non è la prima volta che l’uomo, dalle informazioni in possesso alle forze dell’ordine, assume atteggiamenti violenti, specie ai danni dei poliziotti, infatti nel settembre dello scorso anno, il trentenne, intercettato nella zona di via Brenta, nel cuore della città, si scagliò contro le forze dell’ordine, impegnate in un servizio di controllo per contrastare il furto nelle abitazioni, che, in quel periodo, erano riprese.

Due arresti in un mese

Il mese successivo fu arrestato per la seconda volta: in quella circostanza, venne trovato in possesso di arnesi da scasso e seguendo ormai un rituale se la sarebbe presa con i poliziotti, che gli contestarono le accuse di ricettazione, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Cocaina tra le sterpaglie

Gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, sono stati impegnati nello scorso fine settimana in controlli antidroga in particolare nelle tradizionali piazza dello spaccio. In via Santi Amato, nella zona di viale Santa Panagia, gli investigatori hanno scovato tra le sterpaglie una modica quantità di cocaina ed altre dosi di marijuana. Tutto quanto è stato posto sotto sequestro dalle Volanti.