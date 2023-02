bloccato dalla polizia

Era ai domiciliari ma non avrebbe resistito alla tentazione di uscire per commettere un furto in un supermercato in contrada Merlino, ad Avola, nel Siracusano.

Il piano del ladro avolese

E’ andata male ad un 49enne avolese che è stato intercettato nel pomeriggio di ieri dagli agenti del commissariato di polizia, poco prima di intrufolarsi nell’attività commerciale. L’uomo avrebbe voluto entrare nel locale da una porta danneggiata, l’uomo, con precedenti penali e ritenuto dalle forze dell’ordine un ladro seriale, avrebbe saputo del punto debole del locale e così avrebbe pianificato tutto.

Bloccato dalla polizia

Non aveva, però, fatto i conti con i controlli della polizia che sono aumentati, così come quelli dei carabinieri dopo l’impennata di furti registratasi dall’inizio dell’anno.

Torna ai domiciliari

La Procura ha disposto per il 49enne gli arresti domiciliari, per cui l’indagato ha scampato il trasferimento in carcere ma nelle prossime ore si terrà al palazzo di giustizia di Siracusa il processo per direttissima ed al termine dell’udienza di conoscerà se saranno adottate misure cautelari più severe.

Ladri a Noto arrestati

I carabinieri di Noto hanno arrestato due uomini che stavano per rubare dentro un bar di Noto. Poco dopo aver forzato la porta di ingresso del locale, i militari sono entrati in azione ed hanno bloccato gli indagati, che avevano con se dei materiali da scasso.

Indagini su altri episodi a Noto

Come disposto dalla magistratura, sono ai domiciliari mentre sono in corso le indagini per verificare se i due sono legati ad altri furti che si sono registrati in questi giorni a Noto. Quello dei furti è, però, una emergenza in tutto il Siracusano, per cui le forze dell’ordine, da settimane, hanno incrementato i controlli per scongiurare degli altri saccheggi.

Furti e spaccate a Siracusa

Tra le attività prese di mira c’è una tabaccheria, situata nella zona del villaggio Miano, in cui i ladri si sono intrufolati dopo aver spaccato una vetrata. Un altro locale visitato dai malviventi è stato un bar in piazza Adda, a ridosso dell’istituto comprensivo Paolo Orsi: secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, qualcuno ha danneggiato l’ingresso dell’attività per poi intrufolarsi. Un altro furto si è verificato in un barbiere nella zona di viale Luigi Cadorna, a due passi dal Santuario della Madonna delle Lacrime.