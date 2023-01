i timori del sindaco di avola

Da una decina di giorni, si ripetono dei danneggiamenti nell’area del parcheggio dell’ospedale Di Maria di Avola, nel Siracusano. L’ultimo episodio su è registrato stamane contro una macchina nella disponibilità di un infermiere: il finestrino è stato infranto da qualcuno.

Le indagini di polizia e carabinieri

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Avola, al comando del dirigente Pietro D’Arrigo, e dei carabinieri della stazione di Avola, che stanno provando a verificare se esiste un’unica mano dietro questa raffica di episodi e se si tratta di atti di vandalismo o ritorsioni.

I timori del sindaco

Preoccupazione è stata espressa dal sindaco di Avola, Rossana Cannata. “L’ennesimo ai danni delle vetture del personale sanitario che vedono danneggiate le proprie auto durante l’orario di lavoro e sono spesso oggetto di furti” spiega il primo cittadino di Avola che si è rivolto al prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

Vertice in Prefettura

“Ho sentito il prefetto Giusi Scaduto – le parole di Cannata – che mi ha assicurato di aver inserito la questione all’ordine del giorno del comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza previsto per domani”.

Come fa sapere il sindaco, l’azienda sanitaria, responsabile della struttura e del parcheggio, ha installato una nuova illuminazione e un sistema di videosorveglianza quale deterrente per i malintenzionati. “Non si può aver paura di andare a lavorare – conclude il sindaco – so che le forze dell’Ordine sono già allertate e sulle tracce dei malfattori al fine di garantire sicurezza a chi si reca nel proprio luogo di lavoro”.

Le altre emergenze sul tavolo del prefetto

Sarà al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica l’emergenza furti che sta preoccupando le comunità di Lentini e Carlentini. Il fenomeno riguarda in particolare le attività commerciali e come denunciato nei giorni scorsi dalla Cna, alcuni esercenti hanno deciso di trascorrere la notte nei loro locali per scoraggiare le intenzioni dei ladri. Il prefetto di Siracusa, per l’occasione, ha invitato i sindaci di Lentini e Carlentini, Rosario Lo Faro e Giuseppe Stefio, che, nei giorni scorsi, hanno acceso i riflettori sulla vicenda.