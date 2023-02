l'allarme della deputazione del m5s siracusa

Quando si tornerà a votare per eleggere i rappresentanti della Provincia di Siracusa, presidente compreso, i nuovi amministratori politici dovranno scalare una montagna di debiti senza precedenti.

Il monte debiti

“Ancora oggi, i numeri sono negativi: si registrano 30 milioni di debito pregresso e 14 di debito corrente“, spiega il deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro che ha incontrato, insieme al parlamentare nazionale Filippo Scerra ed all’ex deputato nazionale, Paolo Ficara, il il commissario del Libero Consorzio di Siracusa, l’ex questore di Siracusa, Domenico Percolla.

Gestione di strade e scuole senza soldi

“Il taglio alle varie voci di spesa c’è stato ed è razionale. Ma senza poter contare su entrate certe, non può da solo risolvere i guasti nei conti della ex Provincia Regionale che, ricordiamolo, gestisce servizi e funzioni importanti per la collettività, dalle scuole superiori alla manutenzione stradale” aggiunge Gilistro.

Studenti al freddo

Infatti, tra i problemi più impellenti c’è quello dei riscaldamenti degli istituti scolastici: alcuni studenti sono costretti ad usare le coperte, per non parlare del problema degli affitti, l’ente, infatti, ha difficoltà a pagare i canoni di locazione. E poi c’è il problema delle strade provinciali, ormai precarie.

Emendamento da 15 milioni in 3 anni

Nelle settimane scorse, è passato un un emendamento alla finanziaria regionale, di cui è firmatario Carlo Gilistro e sostenuto in commissione dal deputato del Pd Tiziano Spada, che prevede un contributo pari a 15 milioni di euro in tre anni per l’ex Provincia.

La vendita dei tesori dell’ex provincia di Siracusa

E’ cosi sull’orlo del precipizio che ha messo in vendita, all’asta, i suoi beni più preziosi, tra cui lo storico carcere borbonico che sorge nel cuore di Ortigia, per un importo di poco meno di 4 milioni di euro. In lista, ci sono anche l’ex caserma dei carabinieri di Melilli, l’ex cineteatro Verga, sempre nel centro storico di Ortigia, e l’autodromo di Siracusa, ormai in disuso, nonostante vari tentativi di rimetterlo in sesto.