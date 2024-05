le strategie

Le dimissioni in blocco del presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Peppe Napoli, del coordinatore cittadino, Ciccio Midolo, peraltro capolista nelle amministrative di un anno, e di altri due esponenti, hanno creato un “buco” politico scoperto a Siracusa. A queste dimissioni, devono aggiungersi la recente defezione di un consigliere comunale, Damiano De Simone, passato al gruppo misto, ed all’inizio della legislatura la defezione di altri due consiglieri e così la pattuglia meloniana a Palazzo Vermexio è passata da 5 a 2.

I meloniani, per rimpolpare il capoluogo di elementi nuovi, hanno spalancato le porte a due ex giovani della politica locale: Michele Mangiafico e Salvatore Castagnino. L’annuncio è avvenuto stamane in occasione del convegno “Europee 2024, un ponte per Bruxelles” organizzato dai deputati di FdI, Carlo Auteri e Luca Cannata, per lanciare la candidatura alle Europee di Alessia Scorpo.

Chi è Mangiafico

Mangiafico è stato presidente del Consiglio provinciale ed ha anche ricoperto la carica di vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa, oltre ad essere il nipote dell’attuale sindaco di Priolo, Pippo Gianni. Mangiafico, a capo di un movimento Civico 4, si è candidato a sindaco nelle ultime amministrative: correva da solo ed ha ottenuto il 3,6% dei consensi ed al ballottaggio ha scelto di apparentarsi con il candidato del Centrodestra, Ferdinando Messina, poi sconfitto da Francesco Italia.

“Due ingressi importanti – le parole del deputato regionale di FdI, Carlo Auteri – due signori della politica siracusana, che hanno avuto ruoli importanti anche a livello istituzionale. Persone che ci mettono il cuore e conoscono le esigenze di questa città. La famiglia di FdI cresce, in positivo, grazie a chi ha visione nella politica cittadina e conosce le esigenze della macchina amministrativa. Michele, da semplice cittadino, merita un plauso in quanto porta avanti istanze e problematiche della città nonostante un’amministrazione che vive in altri lidi e non si rende conto delle difficoltà quotidiane dei siracusani”.

Chi è Castagnino

Castagnino, commercialista, è un ex consigliere comunale e la sua carriera politica è sempre stata nell’area del Centrodestra, accanto all’ex deputato regionale, Enzo Vinciullo, da cui si è separato quando Vinciullo ha scelto di aderire alla Lega. Castagnino era già nell’orbita di Fratelli d’Italia, del resto è stato al fianco, in occasione della campagna elettorale per le regionali del 2022, di Carlo Auteri, ora deputato all’Ars ma prima delle amministrative si era reso protagonista di uno scontro, in particolare con l’allora commissario di FdI, Peppe Napoli ed alle elezioni era andato a braccetto con l’ex assessore ai Lavori pubblici, Alfredo Foti. “La coerenza mi ha sempre contraddistinto – ha detto Castagnino – e non potevano, con il mio gruppo politico, che continuare in questo senso”.

“Fratelli d’Italia cresce nel sostegno di una lisa che dimostra di essere attenta al territorio, attrae consenso e dimostra di essere vicina alle esigenze della nostra provincia” dice Luca Cannata.