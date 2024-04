nominato da giorgia meloni

Alla fine le previsioni che davano favorito il parlamentare nazionale Luca Cannata quale commissario provinciale di Fratelli d’Italia, dopo le dimissioni del presidente, Peppe Napoli, non hanno avuto riscontro.

E’ presidente del Consiglio comunale di Avola

Il partito ha scelto di affidare l’incarico a Salvatore Coletta, presidente del Consiglio comunale di Avola, da anni braccio destro dello stesso Cannata. A nominarlo è lo stesso presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

La nomina di Giorgia Meloni

“Caro Salvatore, viste le dimissioni del Coordinatore Giuseppe Napoli, ti comunico che, sentito il Coordinatore regionale Salvo Pogliese, ho provveduto a nominarti Commissario provinciale di Fratelli d’Italia per Siracusa.

Sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita” si legge nella lettera di nomina del neo commissario.

Chi è Coletta

Salvo coletta è delegato provinciale del sindacato di polizia Coisp “Coordinamento per l’indipendenza Sindacale delle forze di Polizia”. Dal 1999 ad oggi in Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Noto. Dal 2001 al 2004 membro del del circolo di alleanza nazionale di Palermo. Nel 2017 eletto consigliere comunale lista civica Avola la nostra terra (lista federata a FdI). Nel 2022 eletto nuovamente consigliere comunale lista civica Avola la nostra terra (lista federata a FdI) ed eletto alla presidenza del Consiglio comunale. Nel 2023 eletto come componente nel congresso provinciale di Fratelli d’Italia con il maggior numero dei voti. Già tesserato di Alleanza Nazionale prima e adesso di Fratelli d’Italia.

Le parole del commissario

Il neo commissario dovrà mettersi subito al lavoro: ci sono due scadenze elettorali importanti, le europee e le amministrative a Pachino.

“Ringrazio il presidente e leader Giorgia Meloni per la fiducia – dice Coletta – accordatami e i responsabili della segreteria politica Arianna Meloni e dell’organizzazione nazionale Giovanni Donzelli per il loro sostegno. Lavorerò in sinergia e ringrazio sin d’ora anche il nostro capogruppo alla Camera Manlio Messina, il nostro commissario regionale della Sicilia Orientale Pogliese e tutti i nostri parlamentari nazionali e regionali a partire da Luca Cannata e Carlo Auteri”

Forestiere, “nomina in tempi rapidi”

Per Pietro Forestiere, componente dell’Assemblea nazionale del partito si tratta di “una nomina auspicata in tempi rapidi, e così è stato. Consente al coordinamento provinciale eletto dal congresso di tornare subito nel pieno delle sue funzioni, supportando amministratori locali e circoli territoriali che sono da sempre la linfa di Fratelli d’Italia”.

Cannata e Auteri

Sulla nomina di Coletta, si sono espressi i parlamentari nazionale e regionale, Luca Cannata e Carlo Auteri. “Andiamo avanti – dicono i due deputati – nel segno del fare, del merito e dei nostri valori – dicono i due deputati -. Salvo farà bene e sarà all’altezza dell’incarico, essendo già stato in questi anni responsabile elettorale del partito per la provincia. Una nomina arrivata in tempi rapidi in attesa di un successivo congresso”.

Il coordinamento provinciale di FdI

Sulla nomina del commissario di FdI sono intervenuti i componenti del coordinamento provinciale di FdI Siracusa.

“Salvo Coletta porta con sé una vasta esperienza politica e un impegno duraturo nel panorama politico locale, rendendolo una scelta eccellente per questa importante posizione. La nomina di Salvo Coletta rappresenta un segnale positivo per il nostro partito, e siamo orgogliosi di condividere e sostenere questa decisione. Come primo degli eletti al congresso provinciale di Fratelli d’Italia, tenutosi alcuni mesi fa. Coletta ha dimostrato di godere di un ampio sostegno all’interno del partito” sostengono Floriana Amalfi, Maria Amara, Antonio Annino, Michele Carbè, Massimo Casertano, Giuseppe Costanzo, Giuseppe Di Mare, Rossana Fangano, Tony Giunta, Giuseppe Iaci, Roberto Lutri, Giovanni Rametta, Paolo Romano.