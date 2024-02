lascia de simone

Era il primo partito in Consiglio comunale con 5 esponenti al termine delle elezioni amministrative del 2023 a Siracusa. In poco più di sette mesi Fratelli d’Italia è sceso a 2 consiglieri.

L’emorragia

Dopo le uscite di Giovanna Porto e Simone Ricupero, praticamente all’indomani della conclusione della tornata elettorale, nelle ore scorse ha deciso di andarsene anche Damiano De Simone, che, in una stringata nota, si è detto rammaricato di porre fine all’esperienza “all’interno del gruppo consigliere FdI”, per cui “ho proceduto alla iscrizione, in data odierna, al gruppo misto”.

Chi resta

I superstiti sono Paolo Cavallaro e Paolo Romano ma il gruppo, nonostante non raggiunga più le tre unità, non si scioglierà, in forza di una disposizione della Regione siciliana che tutela partiti e movimenti che, in occasione delle elezioni, hanno superato la soglia dei tre consiglieri.

Le ragioni di De Simone

“Prassi e metodologia operativa non consentivano più la continuazione della propria attività istituzionale all’interno del gruppo di FdI. Il sottoscritto, sul piano dei Valori e dei principi, è Uomo di area di centrodestra; da indipendente continuerà la propria attività amministrativa nell’interesse esclusivo della Comunità siracusana, nell’ambito dell’area politica di riferimento” scrive De Simone.

I mugugni

I mugugni dentro Fratelli d’Italia si sarebbero manifestati nei primi mesi, tra le cause anche la designazione a capo gruppo di Paolo Romano, non particolarmente digerita dallo stesso De Simone. Inoltre, in occasione del congresso provinciale di Fratelli d’Italia, con la nomina di Giuseppe Napoli, fedelissimo del parlamentare nazionale di FdI, Luca Cannata, presidente del partito a Siracusa, sono stati scelti anche i componenti del coordinamento.

La posizione di Cavallaro

Tra i 14 c’è anche Romano, non eletto ma nominato da Napoli. Peraltro, l’altro consigliere di FdI, Paolo Cavallaro ha rapporti freddi con i vertici del partito ed in occasione della convention di FdI a Brucoli, con i leader nazionali, nell’ottobre scorso, il consigliere decise di non andare.

De Simone al congresso di Forza Italia

L’ultima uscita pubblica di De Simone risale a domenica scorsa, in occasione del congresso provinciale di Forza Italia che ha decretato la nomina di Corrado Bonfanti a coordinatore del partito. L’ormai ex esponente di FdI si è presentato all’evento, come del resto altri consiglieri, tra cui Cosimo Burti. “De Simone lascerà FdI” aveva detto un’autorevole fonte di Forza Italia in quelle ore.