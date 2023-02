il film con dimartino girato a siracusa

Colapesce è “sampalisi”: in dialetto vuol dire che è originario di Solarino, nel Siracusano, il cui patrono è San Paolo. Tra le strade del piccolo Comune, con poco meno di 8 mila abitanti, è nata la passione di Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, vincitore insieme a Dimartino, con la canzone Splash, del premio della critica Mia Martini e del premio della sala stampa Lucio Dalla del Festival di Sanremo 2023. Ha scritto al sindaco di Solarino, Peppe Germano, ringraziando la sua comunità per il sostegno ricevuto.

“Ringrazio i solarinesi”

“Ringrazio di cuore te e tutti i solarinesi per il prezioso supporto e l’affetto dimostrato nelle ultime ore. La mia passione per la musica è nata e cresciuta in quelle strade in discesa e quindi anche in salita, metafora perfetta della mia ormai decennale carriera”.

“Mai caricarsi di aspettative”

“Strade che saranno per sempre la mia casa. Questi due premi – prosegue il messaggio di Colapesce al sindaco di Solarino – mi riempiono di gioia e significano tanto per il mio percorso, credere nei propri sogni, pure se inafferrabili, fa sempre bene perché ogni tanto con la dedizione e la passione poi si avverano. La canzone fa una riflessione precisa: non bisogna mai caricarsi di troppe aspettative, ma di speranza si. Oggi molti si ammazzano di impegni non solo lavorativi, evitando di fatto la vita stessa, posticipando la possibilità di godersi davvero il tempo libero, che non si misura in quantità ma in qualità. E’ una canzone che parla di libertà, libertà interiore”. Infine Colapesce rivolge un “abbraccio a tutti i sampalisi”

Il film in uscita girato a Siracusa

Contestualmente, nella sale cinematografiche sarà proiettato dal 20 al 22 febbraio il film “La primavera della mia vita” dei due cantanti. Il regista Zavvo Nicolosi e la struttura “location”, incaricati dalla casa di produzione Wilside, hanno scelto Siracusa per ambientare gran parte delle riprese e quale base logistica per la fase di preparazione, l’appoggio per il casting, reparti di lavorazione ed uffici. Individuate, con l’;assistenza della film Commission le location ideali, a maggio si sono svolti i casting e sono stati avviati i contatti con professionisti tecnici ed artistici e con le maestranze locali.

Un mese di riprese in città

“Quasi un mese di riprese in città, tra l’impiego -dice l’assessore alla Cultura di Siracusa, Fabio Granata – delle risorse aretusee, che hanno seguito le riprese anche oltre la provincia, le numerose comparse, strutture ricettive, noleggi, che hanno vivacizzato l’economia cittadina”. Una collaborazione che si è estesa alle riprese del videoclip per il brano presentato al Festival di Sanremo 2023 “Splash” e che accompagna i titoli di coda del film.

“Questo evento cinematografico lascia prevedere un ritorno economico e di immagine per Siracusa alla luce della popolarità dei due artisti siciliani .E Colapesce porta in alto il nome di Siracusa”. conclude Granata.