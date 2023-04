è accaduto a solarino, nel siracusano

I carabinieri di Solarino hanno denunciato un incensurato di 36 anni che poche settimane fa ha incendiato la macchina dell’ex fidanzata per vendetta dopo la fine della loro relazione. I militari, a seguito della denuncia della vittima, avevano avviato le indagini e raccolto i primi indizi non escludendo alcuna pista.

Le telecamere

Gli accertamenti successivi, le analisi delle telecamere e dei tabulati hanno permesso di identificare poi l’autore dell’incendio dell’autovettura che è stato denunciato per atti persecutori, danneggiamento ed incendio doloso.

Dati sullo stalking

Nel periodo 2019-2022 l’incidenza delle donne sul totale delle vittime di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali si mantiene pressochè costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l’81 e l’83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali. Lo rende noto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno.

Incidenza in Sicilia

In particolare, nel 2022, l’incidenza dei reati commessi risulta più elevata in Campania, Sicilia e Puglia. Le regioni in cui, invece, si registra un’incidenza minore sono il Veneto, il Trentino Alto Adige e le Marche. Riguardo alle vittime, nel 2022 continuano, in linea con il passato, a risultare predominanti quelle di genere femminile (74%). Di queste, il 96% sono maggiorenni e l’88% è di nazionalità italiana.

Maltrattamenti a familiari

Nel caso dei maltrattamenti contro familiari e conviventi fino al 2021 si rileva un trend crescente dei reati commessi, che invece decrescono nel 2022. Allo stesso modo, per questa fattispecie, la relativa azione di contrasto, dopo aver evidenziato una progressiva decrescita fino al valore più basso nel 2021 (71% di reati scoperti), nel 2022 evidenzia un’inversione di tendenza, con un incremento della percentuale dei delitti scoperti, che si attesta al 77%.

Nel 2022 la Campania, la Sicilia e l’Emilia Romagna risultano le regioni con la più elevata incidenza dei reati commessi. Il Molise, la Valle d’Aosta e le Marche sono, invece, quelle in cui tale incidenza è più bassa.

Un trend in evidente crescita si registra per la violenza sessuale, declinata in tutte le sue forme