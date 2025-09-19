Sono salpate da Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza. Nelle acque di Portopalo sono arrivate ieri le 24 barche provenienti dalla Tunisia, tra cui la Familia Medeira e la Alma, riparate dopo l’attacco dei droni. La flotta si ricongiungerà con quella che si trova in Grecia per poi proseguire la navigazione verso Gaza.

La protesta di Bonelli, “revocato visto per entrare in Israele”

“Ieri, a me e a tutta la delegazione parlamentare di Avs che ad aprile era stata in Cisgiordania, è stato revocato il visto per entrare in Israele”. Lo ha detto Angelo Bonelli nel corso della trasmissione Filo diretto su Rainews24. “Si tratta di una e-mail – racconta Bonelli – che ci è stata inviata dal governo israeliano, per la precisione dall’Ufficio Immigrazione, con la quale si comunica la revoca del visto. Per andare in Palestina, non in Israele, ma in Cisgiordania, è obbligatorio transitare dal territorio israeliano, da qualunque parte si entri, perché ci sono sempre i checkpoint. Anche se volessi entrare dalla Giordania, dovrei comunque passare da un checkpoint israeliano. Lo stesso vale dall’Egitto”.

M5S, “Governo Meloni finanzia Israele”

Durissimo il commento Francesco Silvestri, capogruppo M5s in commissione Esteri alla Camera, sul Governo Meloni nella drammatica crisi umanitaria a Gaza nel suo intervento a Coffee Break, su La 7. “Grazie al governo Meloni arrivano 155 milioni all’anno al governo israeliano attraverso il meccanismo dell’import delle armi. È per questo che la nostra accusa di complicità nel genocidio è fondata. A Gaza stiamo assistendo a una sostituzione etnica e a continui massacri e invasioni di territorio palestinese. E in questo quadro il governo Meloni sta continuando a inviare soldi dei cittadini italiani al criminale Netanyahu”.

